3類人「快篩陽性即確診」！ 指揮中心：免外出做PCR

台灣今（5日）新增30035例新冠肺炎本土確診個案以及5例死亡個案，確診病例數首次突破3萬例，同時中央流行疫情指揮中心也修改了「「嚴重特殊傳染性肺炎」病例定義，只要快篩即認定陽性，但此舉立馬引發Ptt鄉民們砲轟。

根據指揮中心最新定義，居家隔離、自主防疫、居家檢疫對象使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認，即為確診。這些對象不可外出，可使用「健康益友」APP或聯繋所轄衛生局安排，透過遠距醫療或視訊方式由醫師確認快篩結果，進行評估且通報，後由地方政府衛生局依「確診個案收治分流原則」，請個案於住家或其他指定處所進行居家照護或隔離治療。

由於上月台北市長柯文哲提出「快篩陽性視同確診」的想法，才剛遭衛福部長陳時中打槍拒絕，如今態度卻180度轉彎，對此Ptt鄉民們砲轟指揮中心「真的是『抄』令夕改」、「現在是不是流行先罵阿北德（柯文哲），然後再打臉？」、「前幾天不是這樣講啊！」、「罵完賺到聲量可以抄了」。