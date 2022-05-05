全台8.1萬名居家照護者，即起可以用口服抗病毒藥物了！中央流行疫情指揮中心今天公布「確診者居家照護諮詢及開立口服抗病毒藥物流程」，確診者居家照護期間，不必透過衛生局，可透過健康益友APP視訊看診並經評估開立藥物，目前已將27萬人份口服藥物順利配送到各縣市57家核心藥局，可供1900家藥局使用，也提醒民眾該藥物無網路販售，請民眾不要冒健康生命風險購買。

我國已整備2款新冠肺炎抗病毒藥物，包括輝瑞口服藥Paxlovid，目前到貨37萬份，已使用947份，默沙東口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）已到貨5000份，已使用468人份。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，本周已將27萬人份藥物配送到各縣市，供居家照護者使用，集中檢疫所也全面針對高風險確診者投藥，預期使用人數應該會快速增加。

羅一鈞說明，Paxlovid適用於12歲以上且體重大於40公斤者，Molnupiravir適用於18歲以上，無法使用其他建議藥物者，兩款藥物都應用於發病5天內、未使用氧氣的確診者。兩款口服抗病毒藥物適用族群包括：65歲以上、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病（不含高血壓）、慢性肺疾、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、影響免疫功能之疾病；如BMI大於等於30，或是有吸菸或曾經吸菸者，也符合用藥條件。

確診者居家照護期間，可自行以手機下載健康益友APP，或經由衛生局提供的電話專線聯繫遠距醫療看診，醫師透過視訊問診，並評估是否符合條件，免插健保卡，即可查詢確診者是否有藥物使用禁忌。羅一鈞強調流程中需「取得病人同意」，但居家照護個案不可能簽同意書，可以口頭方式同意，並記載於電子病歷即可，醫師開立處方箋後，透過健康益友APP或Email傳送連結，可由全台1900多家藥局送藥到府。

羅一鈞說明，目前口服藥物已順利配送到各縣市57家核心藥局，可供1900家藥局使用。至於是否即起上路，他表示各縣市衛生局居家照護團隊可能還在商榷細節，民眾可先透過健康益友APP預約遠距醫療門診，「可能起頭會有一些卡卡的狀況，但會盡速排除困難」。

羅一鈞強調，國內口服抗病毒藥物都是經由食藥署緊急授權（EUA），由指揮中心公費採購，依上述流程開要配送，網路販售屬於嚴重違法行為，且目前該藥物無線上藥局或透過網路銷售，請民眾不要冒健康生命風險購買。