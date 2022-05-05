不銹鋼管大廠彰源(2030)第一季營收、獲利雙改寫歷史同期新高，單季獲利年增近1.8倍，每股盈餘為1.25元。鎳價維持強勢，法人預期主要不銹鋼廠的營運可維持強勁，後續展望看旺。周四彰源回神收漲2.17%報33元，重回5日線，漲幅居鋼鐵前段班。

彰源董事會通過第一季財報案，彰源3月營收19.31億元，年增59.38%、月增71.04%，創財報新制以來新高。第一季營收44.46億元，季減2.24%、年增49.25%。營業毛利7.56億元，營業利益4.49億元，單季獲利逼近3.5億元，稅後淨利3.49億元，年增179.6%，基本每股盈餘達1.25元，單季營收、獲利雙改寫歷史同期新高，首季EPS雖中斷連8季度成長，但受惠於原料低價庫存，且鋼品售價走高，財報數字仍處於高水位。

外資近日買賣超態度不明朗，但自營商已終結連7日賣超，周四彰源收漲2.17%報33元，重回5日線，漲幅居鋼鐵前段班。

烏俄戰爭導致全球原物料供需吃緊，先前鎳價快速上漲，推動下游對不銹鋼的備貨需求增加，帶動營收優於預期。目前需求雖然降溫，但鎳價格維持強勢，不銹鋼價格仍漲多跌少，不銹鋼上游廠燁聯(9957)、唐榮(2035)等適度調降5月盤價，公司成本降低壓力趨緩，加上美國基建及經濟復甦帶動，以及大陸疫情管制正逐步鬆綁，彰源無錫廠正常營運產銷下，不銹鋼需求回升在即，法人預期主要不銹鋼廠的營運可維持強勁，後續展望看旺。