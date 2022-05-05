近日寵物用藥糾紛再上討論桌，農委會表示，為充足國內犬、貓及非經濟動物診治疾病用藥，經與國內獸醫學院、獸醫師團體及動物業團體等專家討論，未來可由獸醫師公會團體辦理統籌輸入與儲備專案進口動物用藥品，並協助獸醫診療機構代為申請。

民進黨立委高嘉瑜日前質詢表示，民眾因獸醫使用未持合法藥證的化療藥物「帕拉丁（palladia）而提告，除了讓獸醫不敢冒險使用該藥，也讓許多飼主反彈，顯示國內寵物用藥的爭議長年未解。

農委會今日召開「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，農委會主委陳吉仲表示，昨(4)日已召開專家會議」，邀集國內5所獸醫學院(系)、獸醫師團體及動物用藥品商業團體等各界專家，共同商討獸醫診療機構取得診治犬貓及非經濟動物疾病所需用藥取得方式精進及簡化程序事宜，並達成以下共識：

一、研議簡化犬貓及非經濟動物用藥品檢驗登記事宜。

二、簡化專案申請自國外輸入之動物用藥品，修正「輸入動物用藥品樣品贈品管理辦法」及其核釋令，申請時免檢附「輸出國販賣業許可證明影本」及「原廠同意經銷商／零售商之販售證明影本或來自原廠公開認可經銷商之產品來源證明」等文件，並增訂得由獸醫師公會團體辦理統等輸入與儲備專案進口動物用藥品，及獸醫診療機構間必要時得借調藥品之規定。

三、人用藥品轉供動物使用，這部分將持續與衛福部研商滾動討，增列獸醫診療所需使用人用藥品「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」、簡化「寵物緊急需用人藥治療平台」流程，以及規劃依據「動保法」研訂動保用藥相關管理辦法草案。

台灣大學獸醫專業學院院長張芳嘉指出，簡化專案申請讓獸醫師能更快拿到藥物，儲備藥物也能讓臨床醫師緊急使用，確實可以解決現在很多問題，然而寵物緊急需用人藥治療平台還需要與衛福部來進一步協商，讓緊急替代藥品能增加，醫師使用的用藥才能充足。

陳吉仲說，現在第一線醫師使用的人用替代藥品已經有500多種可合法使用，但寵物人口以每年10％的數量成長，加上獸醫師技術也不斷精進，若治療特殊疾病的藥物不在這500多種裡頭，會和衛福部爭取放入。