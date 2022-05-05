摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周三表示，聯準會本應更早提高利率，並承認在不引發經濟衰退的情況下抑制通膨的可能性不大。

戴蒙接受Bloomberg TV訪問時表示：「我們有點晚了，但請記住兩年前我們的失業率高達15%，而且沒有疫苗。人們應該深呼吸，給聯準會一個機會，他們越早行動越好」。

他並表示，聯邦政府需要高度關注在烏克蘭戰爭之後的國安問題，「冷戰又回來了，全球能源岌岌可危，如果油價升至185美元，這對人們來說是個大問題，現在我們應該盡我們一切所能，我們需要開採更多石油和天然氣」。

不過戴蒙表示目前美國經濟「非常強勁」，消費者狀態也很好。

當被問及他是否擔心聯準會的動作觸發衰退時，戴蒙回答「當然」，他認為聯準會能引領經濟「軟著陸」、也就是讓通膨獲得控制而經濟繼續擴張的可能性只有三分之一。

他認為經濟也有三分之一的機率陷入6到9個月的「溫和衰退」，但也可能更為艱難。他表示，聯準會將試著讓經濟放緩到足以讓高達8%的通膨率隨著時間逐漸回落。