新冠變異株Omicron症狀比較輕？

先前多項研究指出，新冠變異株Omicron雖然傳染力較強，但是患者症狀較輕，不過近期一項涵蓋13萬名確診者的美國大型研究顯示，在調整疫苗接種狀態等干擾因子（Confounder）後，研究團隊認為，Omicron實際上如同前幾波變異株疫情一樣致命。

路透社報導，4名分別來自麻州綜合醫院（Massachusetts General Hospital）、密涅瓦大學（Minerva University）及哈佛醫學院（Harvard Medical School）的學者，2日在預印本學術平台Research Square刊登最新研究，研究人員一共追蹤、分析2020年12月至2022年2月間麻州逾13萬名PCR呈現陽性的新冠確診者狀態，並分成2020-2021年冬天、2021年春天、Delta時期、以及Omicron時期等4個時期，比較不同時期的患者住院率及死亡率。

研究人員指出，先前包括南非、蘇格蘭、英格蘭、加拿大等地的研究都顯示，Omicron變異株引發的症狀較輕微，為了驗證這項假設，研究人員納入了人口組成、疫苗接種狀態等干擾因子調整數據，比較調整後不同時期患者的住院率及死亡率。

研究結果顯示，在經過調整干擾因子後，Omicron時期的住院風險其實和其他3個時期相當類似，住院風險低於2020-2021年冬天，但與2021年春天及Delta時期幾乎沒有區別。

在死亡風險方面，Omicron時期的住院風險與2020-2021年冬天及Delta時期相當接近，但與2021年春天時期幾乎相同。

研究人員在文中指出，結果顯示在計入干擾因子後，Omicron變異株與先前幾波新冠疫情一樣「致命」，Omicron本質上可能與前幾個新冠變異株一樣嚴重。

不過研究人員也指出，這項研究可能有低估疫苗接種人數及總感染人數等限制。這篇研究尚未經過同儕審查。