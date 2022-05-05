大台南小黃公車「綠29」5日舉行啟航典禮，台南市長黃偉哲親自參加活動。(劉秀芬攝)

台南市南化區關山里位於南化水庫上游、北與嘉義縣大埔鄉相接，到南化區公所辦事要1小時車程，台南市府陸續於各偏鄉開闢「小黃公車」，關山里居民也極力爭取，5日「綠29」小黃公車終於正式啟用，市長黃偉哲親自參加啟航典禮，在地鄉親也直說「太感心了」。

黃偉哲表示，南化關山里可說是台南最遙遠的村落，距離最近的一間超商車程近40分鐘，到公所辦事要1小時，到市區則超過2小時，沒有一般大眾可利用的公共運輸，因此指示交通局無論如何都要補足這處公共運輸最遙遠的缺口，且票價最高只要100元，有敬老卡者還免費，歡迎大家來利用。

交通局長王銘德表示，關山里長年以來只有南化水庫提供的交通車，但僅供居民搭乘，限制較多，若以傳統公車服務也無經濟規模，更受限道路條件，現在的開通的小黃公車，山區道路狹小也可駛入，預約搭車更有彈性，是最適合的方式。

南化區新路線「綠29」開通前，交通局多次深入部落和地方研討、會勘，因此路線配合居民生活需求，每日將由玉井站行經南化區公所，再駛往關山里龍眼林、木瓜坑等地，來回總行駛里程約140公里，行駛時間3.5小時，每天都會有2往返固定班次，並提供預約叫車服務。

王銘德說明，預約叫車方比照台南市所有小黃公車路線，需2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能，但此路線考量行車安全，預約班次最晚玉井發車時間為晚上6點、關山里最晚發車時間為晚上7點，預約地點只要站牌距離1公里內均可到府接送。