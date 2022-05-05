日本影后中谷美紀女王氣勢登場，在全新喜劇愛情電影《第一人夫》中化身獲內閣政府票選為日本首位女首相，她的丈夫田中圭因此成為「第一人夫」。田中圭形容：「自從最愛的妻子當上首相後，他的生活出現了巨大變化，一位單純的鳥類研究阿宅，突然被捲入自己不習慣的政治圈，過程中遇到各種奇人軼事，真的非常好笑，最重要的是，中谷美紀飾演的妻子非常美麗！」中谷美紀也大讚：「田中圭飾演的丈夫非常可愛又討喜，雖然現實生活中日本還沒有過女性首相，也許不久之後，日本真的會誕生首位『第一人夫』。」

該片由《AV帝王》、《請和這個沒用的我談戀愛》等人氣日劇導演河合勇人執導，改編自日本山本周五郎文學獎得主原田舞葉同名暢銷小說，由《令人討厭的松子的一生》影后中谷美紀攜手《變調的灰姑娘》田中圭浪漫主演，以及日本藍絲帶獎最佳女主角貫地谷詩穗梨與眾多實力派演員工藤阿須加、松井愛莉、木下鳳華、米本學仁、嶋田久作、片岡愛之助、余貴美子、岸部一德等共同演出，聯手加入日本第一女首相幕僚團隊，狀況外的第一人夫將會與這群人擦撞出什麼翻天覆地的笑料故事，即將在大銀幕療癒登場。

電影描述愛鳥成痴的相馬（田中圭 飾）是個鳥類學家，某天出差回來後發現才貌雙全的愛妻凜子（中谷美紀 飾）當選了日本首相，一夜之間平凡的婚姻生活有了巨大轉變。作為日本史上首位「第一人夫」的相馬想全力支持妻子，但面對首相部下的監控、媒體的追擊，使他無法像過去一樣自由。究竟相馬該如何面對未來？夫妻之間又會面臨什麼挑戰呢？《第一人夫》5月20日在台上映。