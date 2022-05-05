頭份市公所規畫興建自強文教大樓，將以原有自強里活動中心及圖書館自修室等基地拆除改建。（謝明俊攝）

頭份市公所興建自強文教大樓，旁邊建地已解編還民，無法納入整合規畫。（謝明俊攝）

頭份市立圖書館是頭份望族林為寬後人所捐用。（謝明俊攝）

頭份市人口已增長至10萬人，現有市立圖書館已不敷使用。（謝明俊攝）

頭份市建國花市屬縣府所有，係市場用地。（謝明俊攝）

10萬頭份市民企盼多年的新市立圖書館有著落了，由頭份市公所爭取規畫多時的自強聯合文教大樓，將成為新圖書館的所在地，新大樓另外還包括了自強里活動中心及長青學苑等單位，已由苗栗縣政府列為苗栗縣重要建設項目，總預算高達3.4億元，初期規畫費達1020萬元，市公所已將規畫費墊付案送交市代會審查，市民期待市代會全力支持，讓新大樓興建案順利邁出第1步。

這項名為自強聯合文教大樓案，是近幾年來頭份市內預算金額最高的市政建設案，引起許多市民關注，地方基層民代、里長、縣議員都樂見其成，最難能可貴的是，全部高達3.4億的興建費用，完全是由頭份市公所自籌，是長期財政面臨困難的苗栗縣內，少有鄉鎮市公所獨力籌資推動的建設案，因此，市代會的全力支持更為市民投以密切關注。

自強聯合文教大樓規畫用地，是位在信東路近自強路口，地上有自強里活動中心、頭份市立圖書館自修室及藏書室等3個單位，舊址最早為頭份市衛生所，15年前，衛生所另在顯會路現址興建新辦公室後遷移新址，自強里活動中接用舊址，但在2008年被鑑定為結構強度有安全疑慮，自強里在市區土地寸土寸金下也無法另覓他址改建，自強里民因而勉強使用不安全的活動中心至今。

自強里長陳景明表示，自強活動中心除了結構有安全疑慮外，屋頂也年久漏雨，中心場所也不夠大，關懷據點長輩共餐服務受到很大影響，並且，旁邊正是自修室，有時候里民活動聲響過大也會造成影響，停車又不便，里民期盼改建已經很久，如今有機會興建新大樓，里民都熱烈歡迎。

至於頭份市立圖書館，是在1982年間，由頭份地區望族林為寬後代所興建，並捐贈給市公所當做市圖使用，但因頭份市人口目前已超過10萬人，市圖的使用面積竟然和只有6千多人口的三灣鄉立圖書館一樣大，圖書館無論是閱讀空間、藏書室都早已不敷使用，更遑論館方想要舉辦樂齡長輩或學生的科學營隊活動，都無場所可用，新建市圖更是10萬市民共同的呼聲。

頭份市公所規畫的自強文教大學，計畫改建成地下2層、地上6層大樓，市立圖書館位在1至3樓，4、5樓則為長青學苑，6樓則是自強里活動中心，地下室則全為停車及部分機電設施空間。

新大樓用地靠自強路一側，有一長條型私有地，被列入機關用地40餘年，3年前在都市計畫通盤檢討案中，縣府已指示解編，還地於民，市公所原計畫納入文教新大樓規畫，但地主拒絕徵收而作罷。

市立圖書館雖早有計畫覓地另蓋，但因頭份市區公家土地符合使用者不多，曾有意利用建國花市基地興建，但因地屬縣府所有，縣府另有規畫，並且地目為市場用地，如果要改成文教用地，縣府撥用市公所的土地代金不斐，因此，市公所才打消計畫。

市公所最終選上的新大樓用地，原地目是機關用地，只能興建百分之40的面積，市公所爭取縣府同意變更成文教用地，不僅興建面積增加至百分之60，更重要的是縣政府將本案列為苗栗縣重要建設案，對全案賦予厚望。

在用地取得及資金全部到位的情況下，市公所提出正式初期規畫案，需費用1202萬元，由於來不及在去年底市公所總預算案中編列，因此，市公所改以墊付案，在本會期中提報市代會，將在5月中旬進行審核，市民殷殷期盼市代會能全力支持，以孚市民所託。