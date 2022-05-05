大陸正觀新聞報導，河南省周口市太康縣新冠肺炎疫情防控指揮部5日發布《關於全縣立即進入應急狀態管理的公告》，即刻起，全縣人員靜止、居家靜止、原地靜止、原崗位靜止。

《肺炎疫情防控指揮部關於全縣立即進入應急狀態管理的公告》稱，根據省市要求和當前疫情防控嚴峻複雜形勢，經太康縣新冠肺炎疫情防控指揮部研究，決定全縣立即進入應急狀態管理，有關事宜公告如下：

一、 從即刻起，全縣實行人員靜止、居家靜止、原地靜止、原崗位靜止。

二、 縣界、鄉界、村口等道路設置卡點，人員一律不進不出。

三、 縣域實行封閉靜態管理。城區各黨政機關、事業單位、企業工作人員柔性上班，除必須上班人員外，其他人員居家辦公，就地轉為志願者，全面參與社區疫情防控工作。城區居民經網格員批准，在做好自身防護的前提下，每家每三天允許一人到指定地點購買生活物資。縣直各網格單位卡點，要在屬地鄉鎮黨委、政府領導下，加強卡點人員值守和管理。

目前，全縣生活必需品供應充足，價格穩定。醫療機構能夠保障居民正常就醫需求。後續管控措施將根據疫情防控形勢動態調整。