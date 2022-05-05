警方查扣到現金62萬3000元、車牌18面、保險契約書、行車執照、汽車買賣合約書、人頭車主證件、金融存簿、印章等贓證物。(林郁平攝)

奧迪、BMW超跑自撞路邊橋墩 竹聯幫情侶檔假車禍真詐保千萬元

具竹聯幫背景的26歲宋姓男子與顏姓女友，涉嫌籌組詐保集團，以假發票提高中古車的價格，投保高額汽車保險，再找來撞車手開車自撞，事後申請1163多萬元的保險金，刑事局偵查第二大隊偵辦後，將宋嫌等8人拘提到案，瓦解該詐保集團。

去年2月19日深夜11時許，24歲羅姓男子駕駛一輛奧迪休旅車，行經北市南港區研究院路二段時突然自撞路邊停放的保時捷、BMW等5輛車，受到輕傷的羅男供稱是因為打瞌睡肇事。但警方懷疑案件並不單純，遂與南港警方共組專案小組，報請台北地檢署檢察官張雯芳指揮偵辦。

警方調查，除了南港區的自撞車禍外，去年9月15日桃園市大園區中山南路，也發生一輛BMW i8電動跑車自撞橋墩的車禍，向多家產險公司申請理賠，警方向「財團法人金融法制暨犯罪防制中心」調閱投保理賠等相關資料，赫然發現駕駛、被撞車輛車主竟都是朋友或有所關連，兩起車禍預計將獲賠1163萬餘元。

警方追查，幕後主嫌為宋姓男子與其女友，已獲得363萬1726元理賠，另有800萬元理賠金因產險公司審核手續尚未完成，所以還沒得手。專案小組日前將宋嫌等8人局提到案，查扣到現金62萬3000元、市值約185萬元的保時捷一輛、車牌18面、保險契約書、行車執照、汽車買賣合約書、人頭車主證件、金融存簿、印章等贓證物，全案訊後，依組織、詐欺等罪嫌移送法辦。