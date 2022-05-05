報稅季荷包緊縮，漢堡王推五月省錢大作戰——「豪氣霸王省限定優惠券」，個人餐52折起、限定套餐109元起，多款限量漢堡買一送一，連早餐也幫您想好，加價免費升級，多人餐63折起，同時消費者好評不斷King Deals超省系列兩款異國雙堡宣布限時延長販售，售完為止。

五月最後倒數，漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」個人餐最低 52折起，經典鱈魚堡配上小薯與小杯可樂加上4塊雞塊，只要100元！限量品煙燻辣椒10塊雞買一送一、煙燻辣椒脆雞堡買一送一、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡買一送一，煙燻辣椒系列只到5月18日，售完為止。

早餐也有超佛優惠，早餐熱美式研磨中杯天天買一送一，買兩份花生香豬蛋華頌加29元加購中份辣薯球免費升級大份，中薯、辣薯球、脆洋蔥牛肉堡通通買一送一，提振精神充飽電再出發。限定套餐包括花生培根牛肉堡、4塊雞塊搭配中杯可樂，起司醬洋蔥圈加小薯加小杯可樂配上4塊雞塊，通通只要109元起。

點心銷售第一的十塊雞塊加上大份薯條或辣薯球，只要99元。肉食主義高蛋白首選，雙層火烤牛肉堡單堡現折30元。迎接母親節，一起吃堡過好節，漢堡王折價券多人餐超級特惠只要63折起，不僅如此，King Deals超省系列法式第戎、奇波雷烤牛堡，廣受好評加碼延長販售，數量有限售完為止。