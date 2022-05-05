桃園市5日新增4872名本土確診個案，桃園市長鄭文燦說明疫情，媒體詢問華通、欣興、仁寶等，分別遭爆料快篩陽性移工與一般移工共用衛浴、未落實「3＋4」等。鄭文燦回應，將請勞動局、衛生局到3間公司聯合稽查輔導。

媒體詢問，桃園仁寶、欣興兩電子大廠的員工在網路上投訴，廠內多人確診，其他員工沒有快篩，也未落實3＋4，公司要求員工必須上班，不回廠就要被扣薪水。也有媒體詢問華通、欣興不管移工有無確診，都住一起同用衛浴，沒有任何分流。

鄭文燦表示，有民眾反映幾家電子工廠情況，包含華通、欣興、仁寶。鄭文燦說，有關居家隔離3＋4範圍，是由公司必須按照九宮格方式調查，必須考慮工作場所密集度，有必要居隔就必須居隔，如果沒有居隔員工也需要快篩，衛生局會跟勞動局會去3家公司。至於移工部分需要就地居隔，而健康跟確診需分流不同房間居住，如果說使用空間，則需要分開，避免移工確診擴大。將請兩局聯合稽查輔導，讓疫情可控。

說明疫情時，鄭文燦表示，台灣表面黏著科技公司共1391個員工，累計確診33人，其中本國25人、移工8人。觀音伸泰公司共95名員工，全廠23人確診，公司需包含員工入場快篩，早中晚量體溫，分流用餐，定時清消，避免群聚，就地居隔，衛生局也會督導落實。

鄭文燦又說，大家關心自主疫調通報系統填寫後沒有收到通知書，但追蹤後多數是手機號碼填錯，中央系統沒有發出電子版居家隔離通知書，系統也在進行改善。鄭文燦呼籲，沒有收到簡訊的民眾，到衛生局入口網站，填寫確診者調查表，會把資料送到中央系統。

至於快篩試劑購買問題，鄭文燦呼籲，北北基桃確診個案較多，包含超商量販店等等，商業通路一樣讓民眾可以就近購買，多元方式提供快篩試劑。