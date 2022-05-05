一名黃姓單親媽媽因服用不熟悉的中藥，造成腹痛如絞，竟在高速公路直接橫切3個車道衝下交流道找地方拉肚子，並一度停在匝道槽化線上，遭警方舉發由裁決所吊扣汽車牌照6個月。黃女不服提起行政訴訟，主張因當時腹痛才駕車急切，且汽車是她當業務的生財器具，台北地院認為她未造成後車閃避不及，判決她勝訴不用吊照，但嚴重交通違規仍要受罰。可上訴。

依照警方舉發內容，2021年6月15日上午10時許，黃女駕車行經中山高速公路北向五股出口，突然無視與前後車保持安全距離，從內側急切3個車道，先把車停在槽化線上，再打方向燈往匝道出口行駛，三寶行徑立刻遭國道警察依任意變換車道，迫使其他車輛讓道開單舉發，並移交新竹區監理所裁處吊扣汽車牌照6個月。

但黃女提告主張，疫情爆發造成她工作壓力大便秘，於是求助中醫吃助排便的藥物，因剛開始吃不熟藥性，造生腹絞痛急性腹瀉，臨時腹痛趕著下交流道找廁所，才在國道上急切，並向法官求情自己是單親媽媽，職業是業務，汽車是工作必備的交通工具。

經法官檢視黃女提供的診斷證明，證實她確實因便秘求醫，認定黃女因急著如廁連續變換車道，並非意圖逼迫他車讓道，且當時未有其他蛇行、超速等重大危險駕駛行為，也未造成後方車輛閃避不及，因此無法認為是「驟然變換車道迫使他車讓道」，判決撤銷她吊照處分。