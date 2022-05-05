面對疫情快速竄升，PCR檢驗量能窘迫問題，在野立委今偕同檢驗產業相關工會召開記者會，呼籲政府應誠實面對PCR檢驗量能不足的問題，正視醫檢人員過勞的情況，除應調整現行檢驗方式和津貼獎勵外，應儘速成立「PCR醫檢國家隊」，切勿虧待過勞的醫檢師。

疫情持續延燒，台灣近期連日確診破萬例，各醫院檢驗科面臨PCR篩檢爆量的困境，在野黨指出，醫檢師必須輪番上陣、日夜顛倒，不停進行檢驗作業，甚至有醫檢師反映，能有完整時間吃便當就是幸福的事，顯見檢驗人力相當吃緊，相關設備至今亦未準備齊全。

面對第一線醫檢人員的困境，立委陳椒華表示，政府應善待默默奉獻的醫檢師們。她先前曾多次指出衛福部《執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點》的發放亂象，至今仍有多家醫院及檢驗機構未核發津貼獎勵予醫檢人員，但衛福部相關官員卻一再推卸責任；此外，現行補助津貼獎勵要點並無敘明費用分配及撥款之時間期限，導致許多「檢驗相關人員」反映醫院及檢驗機構遲遲未發放這筆費用。

台灣醫事檢驗產業工會指出，關於津貼獎勵的發放亂象，主要問題仍出在政府對於獎勵金的發放迄今仍未有明確的規範，導致各醫院作法不一，造成基層員工不滿，經反應後也未進一步修正。

針對檢驗量能不足的問題，陳椒華指出，有醫檢人員向她反映工時過長的過勞情形，醫檢師們表示，面對滿坑滿谷的檢體，每天都必須工作12小時以上，以達到主管隔日早上6點前做完的要求。

台灣醫事檢驗產業工會提到，隨著疫情的延燒，檢驗量從去年約一天300到350件檢體，到今年約一天350到400件檢體，再到上個月約每天超過500件的院內檢體量，這還不包含數以千計的疫調和院內員工篩檢，顯見醫檢人力相當吃緊，但院方完全不理會人力不足的問題。

對此，陳椒華呼籲衛福部，應正視醫檢人員過勞的情況，並且針對人力不足的問題，要求各家醫院研擬人力備援計畫；此外，衛福部也應向中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會進行接洽，盤點未執業醫檢人員之人數，以進行徵召，建立PCR醫檢國家隊。