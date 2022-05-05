新冠肺炎確診數屢創新高，中央流行疫情指揮中心5月1日起啟動「確診個案自主回報疫調系統」，民眾確診後將收到由門號0911514588發送的通知簡訊，點選連結後便可自主回報接觸資訊及個人資料。不過近期有民眾反映收不到簡訊，發言人莊人祥今特別重申，提醒民眾在採檢時應填寫聯繫方式。

莊人祥4月30日表示，自主回報疫調系統今起開始運作，民眾到醫院、採檢站採檢時，需留下最新手機號碼。一旦PCR陽性，疾管署就會發送簡訊，門號為0911514588，文字內容為「您為COVID-19的確診個案，請前往自主回報系統網站並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。https://bbs.cdc.gov.tw/」

對於近期民眾反映收不到簡訊，莊人祥今表示，民眾過去申請健保卡申請時留了舊資料，政府會利用法傳系統勾稽找出較新的聯繫方式，但若部分民眾號碼未更新，仍然會找不到。因此指揮中心要求採檢機構讓民眾填寫手機號碼，且為必填欄位，若能填寫正確，後續的流程也不會有問題。

指揮官陳時中表示，以前電話常常有錯，聯絡就會耗費很多時間，常常需要打電話到1922來問，特別拜託民眾把電話填寫正確來。至於健康存摺的「COVID-19確診個案自主回報系統」，若有問題，