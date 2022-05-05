陸面板大廠京東方2~5月的iPhone OLED產量大幅下滑，韓媒爆料指出，京東方擅自修改iPhone OLED的設計被蘋果發現，進而影響出貨量。

京東方去年開始為蘋果生產6.1吋iPhone OLED螢幕，韓媒《TheElec》先前報導，京東方的iPhone手機面板產量連續4個月暴跌，主因是顯示驅動IC短缺加上面板良率問題，該媒體進一步披露內幕，稱京東方在沒有獲得蘋果允許下，就擅自修改iPhone OLED設計：將薄膜電晶體電路寬度加寬，但因無法達到蘋果要求的良率影響了出貨量。

報導指出，蘋果只是讓京東方iPhone OLED面板產量減少，並不會將其排除在蘋果供應鏈之外，據悉京東方還計劃為iPhone14供應6.1吋OLED。京東方犯蘋果大忌但不會出局，關鍵在於蘋果重視供應商多元化，一旦沒有京東方，就無法控制另外兩家面板供應商三星與 LG顯示器。

京東方上月底公告顯示，第一季營收為504.76億元，年增0.4％。歸屬母公司股東淨利43.89億元，年減16.57％。消息人士透露，京東方原本預計2022年將為iPhone供應3千萬個OLED面板，該公司的目標是最多4千萬個，但如果這種情況持續下去，這個目標不太可能實現。