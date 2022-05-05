立法院長游錫堃（左二）帶領立法院副院長蔡其昌（左一）等人拜會台中市政府，針對立院遷建選址徵詢地方意見。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

立法院長游錫堃（左三）率團拜會台中市政府，就立院遷建選址徵詢地方意見。（台中市政府提供／謝瓊雲台中傳真）

立法院長游錫堃（中）率團拜會台中市政府，就立院遷建選址徵詢地方意見。（蔡其昌服務處提供／謝瓊雲台中傳真）

立法院遷建問題討論多年，任期還有一年多的院長游錫堃啟動選址評估，5日率團拜會台中市政府聽取地方意見；台中市長盧秀燕率市府團隊熱情接待；會中提出6處地點供評估，強調台中市將會積極爭取、全力配合，企盼最終花落台中，雀屏中選。

立院正、副院長與祕書長林志嘉，偕國民黨團總召曾銘宗、立委楊瓊瓔出席會談，立委江啟臣則視訊與會。中市府提出成功嶺營區、烏日火車站對面兵工整備中心、立法院民主議政園區（原台灣省議會）、干城商業區、台中都會公園及清泉崗營區等6處場地，供「新國會選址」評估；都發局長黃文彬以簡報說明立院遷建台中市的優勢。

游錫堃表示，立法院遷建勢在必行，縣市政府及各界共建議23個地點，他上任時就曾提過希望任內完成選址，把地點確定，讓下任院長能順利編列預算、透過國際競圖找到最好的建築團隊。希望廣納各方與地方政府意見，將大家的意見蒐集彙整、分析優劣，交由「國會遷改建暨監督委員會」進一步政策性討論。

盧秀燕表示，台中市除了氣候良好、南北交會方便，人民友善素質也高，立院遷建的客觀條件最好；市府提出6個地點共同特性是腹地夠、土地取得和財務可行性等評估都相對容易。

她還提到，游院長政治起家地就在台中，曾在霧峰擔任省議員、在成功嶺當兵、並於東海大學就讀，選址在台中，對大家來說都是美好的機緣。

副院長蔡其昌則大力推薦成功嶺營區，位置適中、腹地廣大且交通便捷，只要再花點心將烏日高鐵聯外道路做好即可，可帶動中彰投發展、也讓台北減壓；相信國會遷建台中這議題上，不分藍綠大家都是「台中隊」。

黃文彬指出，高鐵構築一日生活圈，未來台灣應朝「多都心」發展，台中市是全國第二大城，位居西部中心，為全台最宜居城市，具有完善交通機能與可利用的土地規畫，是目前最適合的遷院地點，立院遷建台中，除可讓首都減壓，更能平衡區域發展。