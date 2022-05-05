本土疫情持續升溫，屏東5日新增確診460例，再創新高，全校停課也再增1校為5校，部分停班學校則新增12校，共59校125班，縣府指出，6至11歲學童的施打率達34％，計有11校559名學生接種，目前沒有異常、狀況都良好。

縣府指出，今天確診個案分布於屏東市158案，內埔鄉31案，萬丹鄉31案，東港鎮30案，新園鄉24案，潮州鎮21案，恆春鎮19案，獅子鄉16案，九如鄉14案，里港鄉12案，萬巒鄉12案，枋寮鄉10案，來義鄉10案，瑪家鄉8案，琉球鄉7案，春日鄉7案。

以及高樹鄉5案，泰武鄉5案，長治鄉、麟洛鄉、鹽埔鄉、佳冬鄉、滿洲鄉各4案，竹田鄉、新埤鄉、崁頂鄉、林邊鄉、牡丹鄉各3案，南州鄉、車城鄉各2案，三地門鄉1案。

而確診者相關足跡包括里港菜市場旁路邊（擺攤）、里港靈糧堂，縣府表示，已全面進行清消作業。

至於全校班級暫停實體課程校數有5校33班，分別為烏龍國小、墾丁國小、廣安國小、後庄國小、獅子國小。

部分班級暫停實體課程校數59校125班則有屏東女中、大同高中、美和高中、陸興高中、東新國中、新園國中、滿州國中、長治國中、光春國中、萬巒國中、車城國中、中正國中、公正國中、凌雲國小、唐榮國小、麟洛國小、光華國小、東勢國小、瑞光國小、忠孝國小、內獅國小、仁愛國小、新庄國小、新興國小、九如國小、佳佐國小、仙吉國小、石門國小、東港海事、恆春工商、潮州高中、鶴聲國中、東興國小、恆春國小、長樂國小、鹽州國小、大同國小、古華國小、潮昇國小、民生國小、恆春國中、東寧國小、信義國小、復興國小、東港國小、勝利國小、和平國小、潮州國小、新園國小、東光國小、屏東高中、明正國中、民生家商、屏榮高中、東隆國小、鶴聲國小、鹽埔國小、東港高中、崇蘭國小。

縣府統計截至5日，屏東居家隔離現管人數1072人，今日解隔209人；5歲以下確診累計148例，36例解除隔離，無重症；居家照護累計1107人。