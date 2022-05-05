衛福部核准進口1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」，被國民黨爆料前身是小吃店，且資本額僅200萬，新北市議員葉元之5日揭發「高登環球」負責人劉緯澤涉嫌詐欺上千萬，目前台北地檢署已分案，由檢肅黑金專股檢察官偵辦中。

國民黨踢爆衛福部核准進口快篩試劑的22家廠商中，進口1700萬劑的「高登環球生醫有限公司」前身是小吃店，且資本額只有200萬，高登環球4日深夜宣布棄標，但「高登」負責人劉緯澤爭議不斷，仍被控涉及詐欺案。

被害人說，他跟高登環球老闆劉緯澤去年2月認識，劉聲稱有朋友要在台灣辦日本吉卜力音樂會，他的公司獲得音樂會等商品授權，並將口罩商品授權給他，生產販售龍貓、無臉男等口罩，劉原要用旗下的萬澤科技公司跟他簽約，後稱萬澤涉入藥事法，只能改用另間公司高登環球簽約。

合約尚未簽訂，劉又叫他改跟吉卜力音樂主辦單位乙蝶公司簽約，他先付了330萬元授權金，簽約1500萬片，前後花了上千萬製作口罩，後來劉卻人間蒸發找不到人，去年10 月他寫信向日本吉卜力求證，才發現是騙局一場，害他已做好的300、400萬片口罩，只能全堆載倉庫。昨天看到新聞後很驚訝。

被害人說，去年11月發現劉緯澤幕後其實是7人團隊，涉及多起訴訟，因此他提告對方涉嫌詐欺、組織等罪。

據指出，告訴人向台中地檢署提告後，中檢今年3月中旬聲請台灣高檢署將本案移轉至北檢偵辦，北檢收案後，已於4月分案，由檢肅黑金專股檢察官以「他字案」偵辦中。