美國總統拜登周三表示，本周他將與G7其他已開發經濟體領袖就俄羅斯持續升高在烏克蘭的戰事，討論是否祭出新的制裁措施。

美國財政部長葉倫表示，美國與合作夥伴一直都在討論對俄羅斯祭出更多制裁，可能採取「額外的行動」向莫斯科施壓。

在《華爾街日報》舉辦的會議上，葉倫拒絕透露任何政府正在考慮的具體行動，但強調如果俄羅斯持續這場對烏克蘭的戰爭，政府就可能採取更多新措施。

在歐盟提出迄今對俄羅斯祭出最嚴厲的制裁之後，拜登在記者會上被問及美國是否有新計畫時表示：「我們對祭出新制裁總是抱持開放的態度」，「本周我將與G7成員討論我們是否要採取什麼行動」。

歐盟周三宣布對俄羅斯祭出新一輪制裁，其中包括在六個月內分階段禁止俄國石油進口。

白宮拒絕透露拜登何時會與G7其他成員國領袖展開協商。除了美國之外，G7成員國尚包括英國、法國、德國、日本、加拿大和義大利。

白宮發言人薩琪不願透露任何可能被列入美國制裁名單的寡頭，但坦承美國正在研擬可能的選擇，「我會說，每一位都有可能」。

葉倫則表示，她相信西方國家祭出的制裁已經使俄羅斯經濟受到重創，不僅使外國投資卻步，也使俄國無法獲得長期在全球競爭所需的商品。歐盟今年將逐步切斷俄國石油進口，此舉可能推升油價，美國將與歐洲合作，以確保歐洲國家獲得所需的物資供應。