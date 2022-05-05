何姓機車騎士去年5月間騎車在霧峰車禍，造成鎖骨骨折，事後，以該路段1個月前的車禍油漬未清乾淨才造成他摔車，對台中市府環保局提起國賠訟訴，求償50萬元。台中地院審理，警方作證車禍油漬已清妥，法官認定新油漬是偶發、外來路面障礙，且未再接到道路油漬通報，以求償無理而駁回，仍可上訴。

何男指控，他去年5月29日12時許騎機車行經霧峰區峰堤路與西柳橋路口，因該路面在同年4月22日發生車禍，所留下油漬並未清除乾淨，殘留油漬導致機車打滑摔車，造成他右鎖骨封閉性粉碎骨折。

何男指控台中市府環保局對路面公共設施管理、清理欠缺，導致他發生車禍，醫藥費為8萬元、6個月無法工作損失42萬元，聲請國家賠償求償50萬元。

台中地院審理時，台中市環保局人員說明，台中市「1999話務中心」在4月22日晚間5時28分通知環保局，該路段有車禍油漬，經霧峰區清潔隊派員到場清理至當晚5時50分完成，通報結案。

環保局說，由何男提供的行車紀錄器影片來看，他是因路面的黑色新油漬而摔倒，並非22日清理後殘留的白色石灰所致，因石灰吸附油漬後具止滑作用。清潔隊負有清潔道路、排除髒汙等義務，但新油漬是行經車輛所造成，屬偶發、外來的路面障礙，該路段屬非固定工區，由班長一周巡查一次或接獲通報後前往處理。

警方也回覆處理4月22日車禍狀況指出，該路段發生吊車與自小客車車禍，造成路面油漬，經通報清潔隊到場清理好才撤離；該路口隔天晚間又發生一起曳引車與小貨車交通事故，但只有散落碎片，未造成路面油漬。

台中地院法官勘驗何男提供的車禍現場照片，認定當時天氣晴、視距良好，柏油路面乾燥，無缺陷及障礙物，路面靠斑馬線處有些石灰粉、路中間有些許油漬痕跡，但不足以證明油漬是否造成行車危險。

法官以在車禍發生前，並無路面油漬通報，且環保局在4月22日接獲通報車禍油漬，當天已清潔完畢，何男請求國賠並無理由，予以駁回。