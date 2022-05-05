快篩實名制鋪貨量不足惹民怨，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說「我知道大家都需求恐急」，但快篩實名制上路第8天，每天40萬份，應有300萬人拿到，市面上也有1500萬劑，預計再過5到10天，就會到達3500萬劑次，超過全台總人口數。

總統蔡英文昨天在民進黨中常會提醒，除了實名制外，應加強其他通路鋪貨，讓民眾可以有更多購買管道。陳時中表示，快篩並非緊急需要的藥物，只是讓自己及早發現病程，需要的量沒有那麼多，居隔、居檢、熱點篩檢必要的量都是公費提供，快篩實名制則是讓大家有準備，心裡比較安心，至於市場的機制、企業要購買的量也都維持。

快篩實名制上路第8天，陳時中指出，前7天已有300萬人購得5劑一包的快篩，換句話說已經發出1500萬劑，「不能算少，涵蓋算是蠻高的」，希望維持這個速度，很快讓家家戶戶都有準備。他以家戶平均估算，全台大約有800萬個家戶，一天可供40萬個家戶購買，大約20天就能讓所有家戶都買到，「當然我知道沒有辦法那麼平均，希望盡量每個家戶都準備，但也不要一家裡面全部人都準備5支」。

近來有藥局反映快篩配送不及問題，陳時中表示，目前慢慢追起來，看能否兩天配送一次，但仍有一部分需要當天配送，因此和藥師公會協調，請藥局公告販售時間，讓大家不用早上一定要去，每個人空閒時間不一樣，早中晚要分開來販售，希望大家能夠多上網去看。

指揮中心表示，為兼顧每位民眾購買權利，家用快篩實名制健保特約藥局販賣時間分流，早、中、晚均有販售，藥局會公告販售時間，請民眾依販售時段前往購買，民眾可至健保署官網及[email protected]查詢藥局營業時間。