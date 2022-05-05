台北市政府重新整建西門町漢中街45號，希望成為徒步區新地標。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

西門町是台北最著名旅遊景點之一，卻缺乏能讓旅客諮詢與休憩室內空間，台北市政府向國有財產署購買漢中街45號，將建築物重新整建，1樓將設置旅遊服務中心、公共廁所、機動派出所，2樓則有公共藝術休憩空間。

北市府新工處中正所主任竺宣同表示，未來民眾在西門町逛街時，一定會注意到重新整建的漢中街45號，外觀採用玻璃帷幕，充滿立體感點綴著綠意，晚間就像會發光的透明盒子清新亮眼。

西門町雖然遊客很多，但以往都沒有遊客服務中心；竺宣同指出，新整建漢中街45號，1樓就設有遊客服務中心、機動派出所、公共廁所，當民眾有任何困難需求，大多數都能在這裡能有人能初步協助，也解決西門町公廁不足問題。

竺宣同說明，2樓設計為休憩空間，當民眾想要上樓時，會先看到挑高樓梯與天井，在休憩空間能感受到玻璃帷幕的明亮感到放鬆，內部設計會結合公共藝術，將西門町特有文化納入其中，讓遊客能稍微休息外，覺上也能感到愉悅。

竺宣同補充，漢中街45號原本荒廢多年，內部裝修毀損也相當嚴重，原本是國有財產署土地，市政府希望能活化陳舊建築，第一與第二階段工程已完工，接續工程預計在11月完成，預計2023年正式啟用。