高登環球吞下16億快篩標案惹議 陳時中曝原因

高登環球生醫有限公司日前因被在野黨爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，中央流行疫情指揮官陳時中今解釋為何高登能夠以小搏大，主要是因若要對標案設定一定規模，就會類似用某種規格來進行綁標，若到時候小公司標到而無法履約，吃虧的反而是政府。

陳時中說，自己不喜歡畫格子式的採購，因為這種設定一定規模的標案，很容易變成某一種形式的綁標，若設定要一定規模以上的公司才能投標，就會擔心廠商履約能力的問題，例如政府採購5000萬劑快篩，有一家公司明明很小卻來投標，結果標到4000萬劑，最後兩手一攤說交不出貨，那本來政府可透過其他廠商補足的快篩缺口，就無法即時取得。

陳時中表示，因為這樣，政府就邀請凡是能在5月31日前交貨的廠商前來投標，一來可以確保採購數量足夠，二來若廠商真的無法履約，也會用合約中的罰則來懲處廠商，例如原先說好能在15日到貨的廠商，每逾一天要按未到貨部分價金的千分之一開罰，5月20日未能到或者，則處罰千分之五，5月31日未到貨者，按未到貨數量的千分之八價金懲罰。

陳時中說，這次購買快篩不是限量採購，有點類似開口合約，一旦國內採購數量足夠，就用時間點來調整數量，提前結標，因此這樣就對公司規模大小沒有影響，只要有食藥署核准的EUA、現貨、效期在6個月以上的，都能來投標。

陳時中透露，原先規劃國內6月底前會有8000萬劑快篩試劑需求，包含高登環球這批1700萬劑，政府共準備9300萬劑次，但現在缺少這1700萬劑，雖不見得會產生立即性影響，但對於調度上會比較辛苦，現在只能寄望羅氏本月中能夠到貨4500萬劑，讓本月快篩實名制能供應5000萬劑次。

他坦言，原本也不想徵用這10家醫材商的快篩試劑，想把他們放在自由市場，但因為現在算下來國內快篩是有一些缺口，因此不得以才把他們徵用過來，將來也希望國產快篩試劑能不斷增加產能，讓企業、市場上能夠獲得更足夠的供應量。