台北農產運銷股份有限公司昨日召開董事會，總經理翁震炘提案通過聘任陳平軒擔任副總經理一職人事案，該職位月薪近10萬，遭各界批是空降北農打擊基層士氣，無視專業和股東權益。農委會主委陳吉仲今(5)日表示，陳平軒在農委會近6年時間參與許多農業政策改革，表現都很非常好，是具有專業的人才。

陳平軒目前現任農委會簡任秘書，學歷為台大法律系畢業，曾任台灣農業陣線副秘書長，議員汪志冰昨日指出，陳平軒基本上看不出有任何與農業經營及管理的相關背景，擔任台灣農業陣線副秘書長時於全國各處衝鋒陷陣，抗爭場合皆有其身影，扮演與敵對陣營鬥爭腳色不遺餘力，因此深獲農委會主委陳吉仲厚愛。

陳吉仲今日於「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會受訪表示，陳平軒是台大法律畢業，在農委會快6年時間，過去許多農業政策也都有參與，甚至有到第一線解決農業議題；此外，北農這幾年的改革包含質譜儀快篩、防堵不合格農藥流入市場，以及因應原物料上漲，規劃使用最新型的摺疊式塑膠籃取代紙箱等，陳平軒都有參與，表現都非常好。

陳吉仲說，現在北農只有翁震炘總經理一人，現在北農面臨改建、疫情以及產地農糧調度等問題，因此翁總經理才向農委會要求能有更專業、表現優秀的人過去擔任副總經理。

問到陳平軒是否去北農擔任網路輿情操作的工作，陳吉仲說，副總的工作在北農有相關要求規定，這部分就由北農來說明，農委會只負責農業政策。

陳吉仲說，檢視北農這幾年的績效，這幾年北農讓蔬果品質提升、農民收入增加、讓所有消費者有安全的農產品，這些過去30-40年來是否有做到？這些都是在這幾年才做到的，當大家檢視北農績效時，就知道北農是從專業來運作。