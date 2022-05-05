大陸及台灣新冠肺炎疫情延燒，鑽針廠尖點(8021)總經理特助張啟訓表示，今年第2季營運與第1季相當，公司原有擴產計畫不變，預計今年第3季鑽針產能將達2800萬支，鑽孔代工規模亦會放大，全年營收將較去年高個位數成長，毛利率約31%到33%。

尖點今天舉行線上法說會，由於第1季為傳統淡季，尖點第1季合併營收為9.18億元，季減8.9%，年增17.7%，營業毛利為2.86億元，季減11.5%，年增13.8%，合併毛利率為31.2%，季減0.9個百分點，年減1.1個百分點，營業淨利為1.5億元，季減4.7%，年增6.7%，營業淨利率為16.4%，季增0.8個百分點，年減1.7個百分點，稅後盈餘為1.02億元，季減1%，年增10.7%，每股盈餘為0.72元。

今年第1季鑽針產能利用率為82%，鑽孔代工服務產能利用率為60%。

近期大陸及台灣疫情大爆發，大陸上海及昆山等地緩慢解封復工，對電子產業第2季營運增添變數，尖點預估，第2季營運與第1季相當。

儘管大陸及台灣疫情未完全消除，尖點原有的擴產計畫未變，張啟訓表示，公司正逐步增加鑽針產能，由2500萬支提升到2800萬支，目前鑽針產能約2600萬支到2700萬支，預計第3季初完成擴產，下半年鑽孔代工規模也會放大，整體產能約增加10%，但實際幅度需視客戶需求及設備採購進度而定，全年資本支出約6億元。

張啟訓表示，目前台灣廠以載板及伺服器相關客戶高階微小鑽針產品為主，下半年因進入產業旺季會比上半年好，全年營運展望不變，預估全年營收將較去年高個位數成長，毛利率31%到33%。