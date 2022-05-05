中美晶(5483)今董事會通過2022年第一季財務報告，合併營收187.69億元，營業毛利74.62億元，營業淨利62.05億元，稅前淨利7.03億元，歸屬於母公司的稅後淨利12.65億元，EPS 2.16元。中美晶營收自2020年第三季起持續成長，且單季營收、營業毛利率與營業淨利率皆締造歷史最高之佳績！其中，半導體子公司環球晶圓的合併營收163.07億元，營業毛利69.48億元，營業淨利58.91億元，稅後淨利17.46億元，稅後每股盈餘為4.01元。

惟若排除子公司環球晶圓持有Siltronic AG股票之非現金金融資產評價損失影響，第一季EPS中美矽晶將高達6.21元，環球晶圓將高達14.68元，雙創歷史新高!

中美矽晶第一季營運表現與去年同期相比：合併營收增加16.9%，營業毛利率增加6.1%，營業利益率增加8.4%，歸屬於母公司的稅後淨利率減少2.4%，EPS減少0.33元。其中半導體子公司環球晶圓自2020年第一季起持續成長，亮眼營收對母公司中美矽晶的營收貢獻高達近九成！

中美矽晶今日董事會亦通過2021年下半年的現金股利發放案。2021年下半年度擬配發每股4.5元現金股利，配發總金額為26.38億元，若計入上半年已發放的每股3.5元、總金額20.52億元的現金股利，全年共將發出每股8元、總金額46.90億元的現金股利，股利配發率高達69%!

此外，中美矽晶股東常會擬訂於6月23日上午9時假新竹科學園區科技生活館舉行。