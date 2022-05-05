H＆M 2022 春夏系列以清新色彩展示活力。（H＆M提供）

服飾品牌H＆M 2022春夏新品以偶遇春末夏初之際充滿活力的清新色彩為單品設計重點，寬鬆舒適的上衣下著皆有；UNIQLO則與日本時尚設計師黑河內真衣子三度攜手合作，推出Uniqlo and Mame Kurogouchi 2022春夏聯名系列，結合設計師的曲線美學與高科技材質，打造為所有女性而生的美麗與舒適，並以低彩度暖色調為主。

H＆M春夏系列以亮眼又宜人的飽和綠與天空藍單品為主，穿戴搭配可甜可鹹，多款洋裝採用寬鬆版型，簡約舒適卻不失時尚感；上衣則以短版設計、舒適寬鬆T恤為主，搭配當季最受歡迎的寬褲，輕鬆打造修長比例，開啟愜意宜人的新一季，全系列已於全台實體門市限定販售中。

UNIQLO與日本時尚設計師黑河內真衣子合作，將於5／13（五）推出Uniqlo and Mame Kurogouchi 2022春夏聯名系列，除了經典3D針織外更研發全新的AIRism絲質混紡材質，結合絲質柔滑膚觸與AIRism透氣性，打造適合夏天的日本精品級內衣。許多去年熱銷的無鋼圈款式，透過設計師聆聽消費者心聲後精心改良，大幅提升舒適度與輕盈感，本次更首次推出聯名AIRism生理內褲，讓女性在生理期擁有更多時尚選擇。