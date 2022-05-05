胡瓜愛女、藝人小禎(胡盈禎)當年以模特兒身分出道，與前夫李進良的感情狀態多年來都是熱議話題，近年則是成功克服多囊性卵巢症候群並瘦身成功，而為人所津津樂道，經常在臉書分享生活點滴的小禎，最近po文透露減肥被嫌臉頰凹陷，直奔李進良診所補針打膨，笑曝：「反正院長(李進良)也不敢收我的錢」。

小禎與李進良情纏14年，直到2年前兩人才正式離婚，而多年來因「多囊性卵巢症候群」飽受內分泌失調折磨的她，不但變胖甚至健康亮紅燈，曾打個噴嚏竟站不起來，結果就醫住院一周才好，她因此痛定思痛接受微創手術積極治療，搭配飲食調整與健身，終於成功甩肉40幾公斤，恢復亮麗火辣外型。

減肥成功後的小禎，有了別的煩惱，她昨天(5/4)在臉書po文透露，現在大家一直嫌她瘦到臉太凹，不好看又顯老，而她也不願如此，「因為我從以前到現在瘦下來都會先瘦臉⋯等到身體瘦到剛剛好的時候，臉就會太瘦」，她對此困擾已久，透露有陣子拍代言廣告，臉瘦到打光都救不了，需要化妝師在她兩頰補白色的粉，拍攝起來臉蛋才能比較膨。

小禎對雙頰太凹一事感到非常困擾，因此求助醫美，發現可以打坊間俗稱的「少女針」來解決，於是直奔李進良的醫美診所，找專門的醫生處理，盛讚諮詢時醫生非常細心，「他是真的有在觀察我的臉，那陣子我剛好比較走歐美風，所以他不建議我打太澎(膨)，還是要留一點歐美風的臉部線條，但又不能太凹看起來會沒精神跟顯老」，補了針不僅結果讓小禎滿意，且還不用錢，讓她直呼：「還不手刀去打爆，反正院長(李進良)也不敢收我的錢」，顯見當不成夫妻，彼此情分還在。