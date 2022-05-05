有「韓國第一美女」之稱的金喜善，婚後復出不再飾演傻白甜，楚楚可憐的角色，力求轉型，近期在龍華影劇台即將要播出的《有品位的她》飾演進退得宜的豪門媳婦禹雅珍，把家裡打理的井井有條，是公公讚不絕口的好媳婦；面對丈夫出軌，泰然自若將丈夫和小三約到餐廳，並對小三嗆聲：「這男人是被我用過的二手貨，雖然沒什麼用處，但沾染了我的指紋，就捨不得丟了，特別是有人要搶，這是我不能容忍的。妳這個用花錢組裝的五官，憑什麼跟我較量。」精彩的大老婆反擊讓小三啞口無言，大快人心。

在《有品位的她》中，金喜善和金宣兒在劇中互飆演技，金喜善飾演豪門媳婦，擁有令人稱羨的美貌與家世，舉手投足與交際手腕讓人望塵莫及，很清楚自己想要什麼，並且善良和感恩的對待每個人，除非踩到她的底線；而金宣兒飾演生活底層的人，為了改變命運，步步為營從看護到貴夫人，不僅口音和外型改變，為了鞏固自己的地位，以及好不容易爭取到的錢財，到處樹敵。

《有品位的她》講述禹雅珍（金喜善 飾）幫公公挑選的看護朴福子（金宣兒 飾），不安於現狀，窮困潦倒的目標就是金錢，處心積慮想要上位當豪門太太，因為不安全感所以對任何人都充滿敵意，在欲望、感激、野心和真心之間來回穿梭，挑戰著上流社會的階級意識，替自己惹來殺身之禍，而雅珍建構的美好家庭，也開始有了天翻地覆的改變。

而對此， 金宣兒說：「朴福子絕對不是惡人，只是一個傷痕累累的女人而已，像她首次收到會長送的名牌包時，卻躲到廁所大哭，對於會長是充滿感激，隨著劇情會發現她只是需要關愛，希望大家多多支持她，並留意她每次的眼神轉變。」由金喜善、金宣兒、鄭尚勳、李己雨、李泰林、金容建、吳娜拉等演技派主演的欲望懸疑婆媽劇《有品位的她》將於2022年5月9日起，龍華影劇台MOD354，平日晚間七點播出。