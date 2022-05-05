嘉義縣確診者公共足跡。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣今天公布119人確診，其中無症狀67人占比超過一半，嘉義縣長翁章梁提醒民眾，輕重症分流收治年齡提高，輕症80歲以上才收治醫院，籲疫苗無絕對優劣，打疫苗防重症，早打早保護。

縣長翁章梁表示，今日增加119人確診，年齡介於1歲到94歲，10歲以下12人、70歲以上11人，近來幼童確診數增加，全縣累計10歲以下染疫幼童107人，70歲以上也有30人。

翁章梁說，目前全縣6-11歲學童544人接種疫苗，近來幼童染疫人數越來越多，許多家長對疫苗選擇舉棋不定，專家提醒兒童莫德納與BNT疫苗無絕對優劣，接種疫苗益處大於染疫後風險，再次提醒老人、小孩是迫切需要保護的族群，有疫苗就打才是最佳選擇。

近期陸續有班級因疫情停課，教育處指出，目前各國民中小學備妥教師線上教學及協助學生居家線上學習所需的資訊及網路設備，為讓各校具備更清晰的防疫期間線上教學概念，便於建立全縣學校遠距教學共識，規畫由數位學習專案辦公室提供彈性的模組化教學指引，讓學生在疫情下能善用數位資源維持學習品質。