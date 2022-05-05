外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，擁有天使臉孔與E罩杯魔鬼身材，皮膚幼嫩白皙，曾赴日本發行寫真集，加上大膽敢言，因此受到廣大粉絲擁戴，近年事業多元發展的她，雖然工作忙碌，但仍經常透過社群跟粉絲分享生活，昨天(5/4)她推薦男性朋友可買一款經期好物送給女生，竟被男網友酸「為什麼不自己買」，雞排妹不禁嚴肅反擊，一句話電爆對方。

近年雞排妹拓展事業版圖，不只繼續拍攝工作、主持節目，還砸千萬創立個人品牌，自己當老闆，而昨天她po文卻不是推薦自家商品，而是私人愛用小物，她在社群分享一張操作熱敷墊遙控的照片，呼籲青壯年男子們向中年男子學習，「女生月經來不舒服若想表達關心與愛意，可以送她『熱敷墊』舒緩痛感，不要再多喝熱開水了」。

這項私人好物引發許多女性網友的共鳴，跟著一起分享經期不適的經驗以及好用的東西，「每次都覺得我又不是要吃咳精為什麼要喝熱水」、「熱開水到底有個屁用」、「在家用暖宮腰帶，外出用暖包。這兩樣昨天救了要上班又超忙的我」、「如果是我會再奉上桂眼紅棗薑茶」、「熱敷墊真的比喝熱開水更快有舒緩效果」。

雞排妹推薦買經期小物送給女生，被酸為何不自己買，神反擊電爆對方。(取材自ili.cheng IG)

即便女生們很有感，但有些男性卻不太買單，甚至質疑雞排妹「為何不自己買？」，雞排妹也回擊，表示熱敷墊就是個1千多塊錢的好用商品，「小資女絕對有能力買得起，推薦直男購入做為禮物，是好意而非乞討」，至於那些問「為何不自己買」的人，雞排妹則認為他們看到任何贈禮推薦應該都有意見，「畢竟靠實力單身的男／女不是沒原因」，簡單一句話完美電爆對方。