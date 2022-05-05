台中市5日本土個案新增1776例，也出現1名死亡個案。（台中市政府提供）

台中市5日公布新增確診者公共足跡。（台中市政府提供）

台中市長盧秀燕指出台中市5日本土個案新增1776例。（台中市政府提供）

台中今（5）日本土個案新增1776例，也出現1名死亡個案，為1名60多歲患有思覺思調的女性，曾打過兩劑疫苗，5月2日確診、5月3日就被發現四肢冰冷送醫插管搶救仍不治，等於確診1天病情急速惡化，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭。

台中市新增1776人，有605位確診個案為接觸者發病，校園群聚佔75例，職場群聚佔128例，家庭朋友群聚佔402例，其餘持續疫調中。值得注意的是台中市也出現首例死亡個案，台中市衛生局長曾梓展指出，該案為60多歲機構住民，打過2劑疫苗，他，4月28、30日快篩陰性，5月2日出現症狀快篩陽PCR確診，CT值19，隔日5月3日就被機構發現四肢冰冷送醫，送醫途中曾急救，到院急插管搶救，但仍在5月3日深夜往生，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭。

另再增加2例中重症患者，其中一名70多歲女姓，有高血壓病史，沒有接種疫苗紀錄，因血氧變低收治在加護病房，目前還沒有用抗病毒藥，另名為90多歲男子，沒接種紀錄，也出現血氧降低，目前數治在負壓隔離病房，以抗病毒藥物治療。

市長盧秀燕說，目前台中市專責病床已達共429床（昨天386床、前天350床），其中已使用數為197床(45.92％)、可使用數為232床(54.08％)，為了能讓新冠肺炎中重症患者能獲得妥善的醫療照護，衛生局很努力與各大醫院溝通協調，台中市的專責病床持續增加，感謝衛生局同仁的努力，為台中市疫情照護健全更大量能。

此外，台中市5月3日起實施「快篩陽得來速」機制，截至昨（4）日止共服務964名快篩陽性民眾進行PCR篩檢，當中還為767位提供醫療服務，有效達到一般醫療就醫與確診醫療就醫的分流。

有關今日新增確診個案熱點足跡，衛生局說明，包括5月1日東海大學中正堂、東區之星自助式KTV、內新市場；5月2日大魯閣新時代購物中心、西屯市場、V-MIX KTV台中店、天帝教天極行宮、忠興羽球館；5月3日超級巨星自助式KTV公園店；5月4日東明釣蝦場等。