對於台灣現今政治文化，民眾黨直言，受藍綠長期把持而沉淪，讓台灣的民主自由蒙塵；而「清廉、勤政、愛鄉土」對民進黨來說，只是一句束之高閣的口號，實際上內部藏污納垢，黑道、販毒、強盜、過失致死，「只有你想不到，沒有不可能，而國民黨更是罄竹難書」。

民眾黨今指出，民進黨去年爆發黑道入黨爭議，揭開綠營與黑道掛鉤的膿瘡，黨主席蔡英文與民進黨台北市黨部主委吳怡農連番宣示與黑道切割，然而黑道的「遺膿」清也清不乾淨。

民眾黨直言，甫被民進黨開除黨籍的雲林縣議員顏旭懋，涉嫌提供1500多萬元資金組成販毒集團，走私安非他命等毒品，4月29日被屏東地檢署依違反「毒品危害防制條例」起訴，求處無期徒刑。為了平息顏旭懋對選情的衝擊，雲林縣立委蘇治芬帶領黨公職及候選人在媽祖前立誓「不涉入不法情事」，卻被抓包同行有貪污及洗錢被起訴的口湖鄉鄉長林哲凌，相當諷刺。

此外，民眾黨指出，民進黨高雄市議員韓賜村前年5月撞死一名機車騎士，依過失致死罪嫌起訴，最終判刑6個月。家屬事後爆料，韓賜村動用關係不願讓事件曝光，而這樣充滿爭議的人物，依舊活躍於高雄政壇，競選連任，可見有關係、有實力才是民進黨看重的。

民眾黨呼籲，或許大家過去對於地方縣市長、民代是誰，未必那麼在乎，但在年底投票選舉之前，大家還有時間好好想一想，想像心目中想要什麼樣的國家，也請相信手中的一票，不只能夠改變故鄉，也能改變台灣的政治風氣。