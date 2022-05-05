美國共和黨聯邦參議員魯比奧（Marco Rubio）近日推出新法案，要求美政府以優先處理的方式加速美國對台軍售，並提高對台軍售的關鍵技術水平。法案還要求加強美台軍隊之間的協調，以確保台灣擁有應對武力入侵的能力。

據《美國之音》報導，美國參議院情報委員會共和黨領袖魯比奧參議員發出書面聲明說，普丁對烏克蘭的入侵不是獨裁者第一次入侵鄰國，很不幸的是，這也不會是最後一次。台灣有可能在10年內被入侵，需要美國的支持，這項法案將讓中共發動入侵行動前三思。

他說，「我們必須盡一切所能來遏制對台灣的攻擊，否則我們將面臨將整個印太地區輸給中共的風險。」

報導說，這項名為《以實力促進台灣和平法》（Taiwan Peace through Strength Act）的議案要求美國防部對保衛台灣進行年度評估，並根據評估結果擬定一份批准售台的設備及技術能力清單。法案還要求美國建立一套全面聯合訓練計劃，提高台灣國防能力，以達到最終實現相互操作能力。

由於近年來美國對台軍售頻頻出現武器項目交貨延宕的問題，國會兩黨議員多次在聽證會上敦促拜登政府官員盡速解決。魯比奧所提出的法案要求美國政府以「快速通道」（fast-track foreign military sales）的方式優先處理對台軍售案。法案指出，國防承包商必須在生產線上將台灣的優先處理訂單置於其他國家前，無論合約的簽署順序為何。

最近台灣國防部證實美國一項價值7億5000萬美元的40台M109A6型自走砲軍售案無法如期交貨，並稱將尋求從美國購買其他武器的替代方案。承包商聲稱，延期的原因是「生產線擁擠」，必須等到最早2026年才能交貨。

報導指出，這項《以實力促進台灣和平法》的法案還要求修改《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）當中有關限制美方僅可販售台灣防禦性武器的內容，以有助於強化台灣防防衛入侵的能力。

此外，法案還禁止美國國防承包商在中國有任何生意往來，並要求建立美台之間高級別聯合軍事計劃機制，以及授權在未來10年期間每年向台灣提供20億美元的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）基金。