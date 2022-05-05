游被問到有沒有覺得彰化哪個地方適合，他則說這並不是他能做決定，立法院是合議制，會將各縣市報告送回立法院，最後由委員會來進行評估，選出最適合的場域。(吳建輝攝)

王惠美表示，國內政治經濟偏重南北兩大都會區，造成人口過度集中，彰化位於台灣中心，交通便利、氣候宜人，絕對有利於台灣整體發展均衡。(吳建輝攝)

立法院遷建與否已經討論多年，目前全國約有個縣市提出的28處合適地點，5日立法院長游錫堃率隊拜訪彰化縣政府，聽取彰化推薦的2大地點，包括「高速鐵路彰化車站特定區」及「擴大彰化市東區都市計畫區」，王惠美說，相信未來立院進駐可成為中台灣新都心，縣府也一定會全力配合國家政策。

游錫堃表示，立法院現址過去是中學校，60幾年前立院佔用至今，現在已經可以說建築老舊，違章雜陳管線凌亂，不管是官員在開會使用上，或是民眾到立院陳情時，只能被隔絕在馬路上，都無法得到一個完善的空間使用。

游錫堃說，擇定地點考量的因素很多，希望建立一個更好的服務，畢竟立院是代表台灣民主最高殿堂；游被問到有沒有覺得彰化哪個地方適合，他則說這並不是他能做決定，立法院是合議制，會將各縣市報告送回立法院，最後由委員會來進行評估，選出最適合的場域。

王惠美表示，國內政治經濟偏重南北兩大都會區，造成人口過度集中，彰化位於台灣中心，交通便利、氣候宜人，絕對有利於台灣整體發展均衡，縣府團隊評估提出2處建議地點，都具備交通區位優勢，未來立院進駐後可望成為中台灣新都心，帶動中彰投區域發展。

王惠美也解釋，以田中「高速鐵路彰化車站特定區」來說，有高鐵、台鐵雙鐵優勢，加上東彰道路串連國道系統南北往返都很便利；而「擴大彰化市東區都市計畫區」，全區面積596公頃，位於彰化市中心，包括台鐵山海線、國道、加上未來台中捷運綠線延伸，完全具備都心發展的條件。

地政處也補充，擴大彰化市東區都市計畫區有內政部指示優先以「台化廠區再發展區」做為第1階段施行目標，開發面積達70公頃，待審議通過就可著手實質開發作業，配合高速公路彰化交流道特定區，總面積可達1422公頃，開發腹地充足，可滿足立院遷建所需用地。