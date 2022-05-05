為感恩具有母親身分的警察同仁，桃園市長鄭文燦及桃園市政府警察局長陳國進，致贈沐浴禮盒給全市警察單位的每位同仁，並由分局長林樹國代為轉贈；林樹國偕警友辦事處主任劉元順也5日贈送每位媽媽同仁一盒蛋糕禮品，慰勉平日在工作崗上的付出與辛勞，讓所有女性同仁倍感母親節的意義與溫馨。

近年警察工作女性人數逐年增加，分局內有不少女性同仁身兼母職角色，除肩負社會治安及為民服務的使命外，亦須兼顧照護家庭及子女教養責任，其辛勞程度實在難以言喻；偵查佐温明潔表示，從警10多年來，歷經從單身到當母親角色的轉變，隨著孩子的長大，壓力也變得不同，最大的感觸就是警察上班時間12小時，且上班及輪休時間不固定，有時候遇到重大案件還要臨時趕回處理，無法經常陪伴在孩子身邊教導讀書、陪他玩樂，孩子也總是為了想等媽媽回家，常常都很晚才睡覺，這是所有警察工作的難處，幸好家裡還有堅強另一半及公婆的支持幫忙，才能安心在工作上發展。另外巡官溫雅雯目前懷孕中，已經將近臨盆，表示對於職場媽媽這個人生新角色，也還在適應中，但是隨著時間感覺肚子中那個生命的跳動，期待看見自己懷胎10月所誕生的新生命，即使工作再苦再累都有意義。

林樹國除慰勉媽媽同仁們辛勞，也笑著提醒男性同仁們下班回家要幫自己的母親及太太多多分擔家務，共同營造幸福美滿的家庭；並且也預祝各位同仁母親節快樂。