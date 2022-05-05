縣府投入8.7億元興建新竹縣立總圖書館3月動工，現場已圍起安全圍籬，文化局舉辦總圖圍籬美化徵圖活動正式開跑，邀請學童用畫筆盡情揮灑彩繪夢想中圖書館，讓一整條安全圍籬畫上孩子的畫作，變身成為兒童的藝廊。

文化局長李安妤表示，這次總圖圍籬美化徵圖活動，以「夢想孵育基地：______的圖書館」為徵集自訂主題，邀請學童共同參與總圖新建過程，以妝點創意翻轉安全圍籬外觀單調乏味的刻板印象，讓冰冷極簡鐵皮工程注入藝文。

為鼓勵學童參與特別規畫夢想獎，參加作品將在總圖工程期間分梯次輸出，展示於「新竹縣立總圖書館新建工程」安全圍籬，預計將依13鄉鎮市及特教組區分組別，擇選低、中、高年級各一件作品為特優獎，並搭配新瓦屋板凳電影院活動舉辦頒獎典禮。即日起至6月30日止，歡迎有興趣學生盡速投稿，詳情請上縣府文化局網站查詢。

李安妤表示，新竹縣立總圖書館以地方創生及知識中心概念，融入科技思維與地景環境，並提供多元學習、地方創生的基地，建立多元族群共享的自學及共學平台。

今年度著手進入室內裝修規畫設計階段，期待透過孩子們的參與，提供圖書館多元的想像空間，讓總圖興建成為大家共同的話題，藉此了解新竹縣小朋友對圖書館的期待，增強民眾對在地文化情的感及參與感。

縣長楊文科表示，新竹縣立總圖書館突破缺工缺料困境，在3月動工已搭設圍籬施工，預計2024年底完工，未來結合周邊東興圳綠帶，將能構築成一座森林中的圖書館，讓鄉親、孩子有一處優質的閱讀場域。