全國公共圖書館繪本巡迴展，目前在三灣圖書館展出。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

全國公共圖書館繪本巡迴展，目前在三灣圖書館展出，嬰幼兒繪本故事專家黃瑋伶帶領大家欣賞繪本。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

全國公共圖書館繪本巡迴展，目前在三灣圖書館展出，有詳細作者創作解析。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

蟬聯8年勇奪民眾借閱冊數全國冠軍的三灣鄉圖書館，近日將展出全國公共圖書館所主辦的原創繪本全國巡迴展，這項巡迴展，每縣市只挑選一所公立圖書館展出，由17名知名作家對創作過程現身說法，三灣鄉圖書館並特別聘請專人陪伴家長幼兒們解讀繪本故事，還可抽精美禮物，歡迎大家來趟精美繪本之旅。

三灣圖書館長謝淑貞表示，這是一個人人說故事的時代，但你知道如何說出一個好故事嗎？「繪本」是圖與文一起表演的創作，是孩童進入閱讀世界的鑰匙、是大人療癒內在世界的起點、更是老人累積無數人生經驗後的回甘。

國立公共資訊圖書館為解析繪本創作背後的靈感來源，特別策劃了「原創繪本大解密─全國公共圖書館巡迴展」的活動。這次展品聯合十四家特色出版社進行策展，主要展品為解析繪本誕生前的重要故事的「解密創作DNA展」，集結國內知名童書創作者，包括許匡匡、安哲、何華仁、李瑾倫、林良、李憶婷、林廉恩、唐唐、孫心瑜、桂春.米雅、種籽設計、陳又凌、陳致元、劉旭恭、劉思源、林小杯、蔡兆倫等人共同合作。

展出內容包含創作構想、初衷與堅持、技法與故事設定等草稿到完稿等創作歷程，讓大家看見創作背後的靈感來源，並幫助大家透過展覽開啟創作之門，發現閱讀繪本的樂趣。

此外，每個展架皆附有QR Code，使用「i聽聽」app，用聽的方式了解每個創作者關於展覽的簡介。巡迴書展期間只要完成觀展任務及填答問券，就有機會抽中「收納摺疊旅行包」。另外，三灣圖書館還特別邀請嬰幼兒繪本故事專家黃瑋伶，於每周四上午與大家一起歡度快樂的繪本時光喔。這項在三灣圖書館展出的「原創繪本大解密─全國公共圖書館巡迴展」，展期自5月4日起至5月24日止，