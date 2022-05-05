統一(1216)集團多元化布局再下一城，今日線上藝廊-玲廊滿藝正式在博客來上線，統一夢公園總經理陳冠福說，集團董事長羅智先和高秀玲賢伉儷都喜歡藝術品，深感台灣藝術家創作的艱辛，為了讓本土作家有更好的平台能夠展現，特別推出線上藝廊，只要原創作品想要分享都會接受，也沒有上架費用，會在賣出之後收取微薄的手續費用。

玲廊滿藝在試營運期間，已有十幅作品受到收藏，目前線上展出已有22位畫家，359幅作品，陳冠福表示，希望今年全年度有400多幅作品可以參與展出！他說，線上展出的作品價格從幾千元到幾十萬的都有，未來也不排出開放攝影作品參加展出。

陳冠福進一步解釋，線上藝廊-玲廊滿藝每位作家一次展出作品控制在15~20幅左右，因為每幅畫都需要內容的展演，告訴民眾背後的故事，才能感動人心進而堆疊價格。現在玲廊滿藝是以實品畫為主，未來有可能拓展其他藝術品，希望民眾有更多的選擇。

玲廊滿藝線上精選數百幅原創畫作，展現題材包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等。並依創作主題延伸為三大系列：包含能讓人回味生活點滴心動的「城市記憶」系列；視覺上充滿大膽創色的「色彩饗宴」系列；以及讓人驀然回首會心一笑的「自然療癒」系列，讓喜愛藝術畫作的民界，在透過理解藝術家的背景與故事之際，得以領會其創作的感動與理念，進而透過此一平台找到與作品的共鳴，並在博客來平台獲得安心、便利的藝購服務。