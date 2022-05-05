巴西央行周三宣布升息1整個百分點，為連續第2度升息4碼。該央行暗示下次會議的升息幅度可能放緩。

巴西央行在2月會議升息150個基點、在3月會議升息100個基點，並預告5月會議將再升息100個基點。

此為該央行連續第10次會議調升利率，凸顯出這個拉丁美洲最大經濟體應對通膨所面臨的巨大挑戰。數據顯示，4月上半個月巴西年通膨率仍然高達12.03%，創下近20年新高。

巴西央行利率決策委員會Copom周三決定將其基準利率Selic調升100個基點，至12.75%，符合經濟學家普遍預期。

自去年3月啟動升息周期以來，該央行已累計調升利率10.75個百分點。

在會後聲明中，該央行表示將持續收緊貨幣政策以對抗高漲的通膨，但下次會議的調整幅度可能縮小。此外，巴西央行警告全球經濟情勢正持續惡化，中國爆發新一波疫情和俄烏戰爭使新冠疫情引發的通膨持續加劇。

巴西央行下次將於6月14日召開為期兩天的貨幣政策會議。