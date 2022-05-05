疫情升溫，全國確診人數已破3萬，台中市今天也有1776人染疫，但屬於台中市府管轄的加強版檢疫所目前僅有1家、提供51個床位，市議員陳淑華、邱素貞憂心，疫情才剛剛開始，預估5月中旬將攀上高峰，這樣的量能究竟是否足夠？觀旅局強調，目前已確定5月20日將再增加88個床位，另也有中央集中檢疫所提供床位。

陳淑華指出，疫情發展快速，專家推估台中市可能有40至50萬人染疫，未來台中單日確診破萬不是不可能，考量不是每個人的家中都適合居家照護，很可能需要申請加強版檢疫所，觀旅局的準備是否足夠？

陳淑華說，隨著確診者增多，近日來因密切接觸而必須居家隔離的人數也持續增加，台中市目前防疫旅館有43家、共2710房，入住率已達到78％，考量新北、台北防疫旅館都出現爆滿情況，房間數明顯不足，市府應提早準備、以因應接下來的疫情高峰。

觀旅局副局長陳育正表示，目前台中市加強版檢疫所僅1家、有51個床位，目前僅18人入住，因應疫情攀升，市府已與業者協調，將於5月20日再增加第2家、提供88個床位，因中央已考慮放寬相關隔離規範，未來會視疫情發展與需求決定是否持續徵用。

邱素貞也針對公車駕駛防疫問題提出質詢，她說，大眾運輸的乘車安全攸關民眾健康，市府應持續追蹤客運業者疫苗接種與快篩結果，同時針對公有停車場的取票扣機、繳費機等設施加強清消，減少感染機率。

交通局長葉昭甫表示，台中市市區客運共有1560名駕駛，其中以接種兩劑疫苗者達98％，已接種第三劑疫苗者也近6成，目前業者也每周要求駕駛快篩。