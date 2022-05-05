本土新冠肺炎確診病例，今（5日）突破3萬例，要如何提高免疫力，避免輕症變重症，是不少人關注的重點，對此，營養師程涵宇在臉書粉專發文分享2大飲食重點，包括多攝取植物性多酚和吃好油，前者可以抗發炎，後者幫助促進心臟代謝健康。

程涵宇指出，科學研究發現，多吃新鮮和未加工的植物性食物，例如蔬菜、水果和全穀物雜糧類，能增強免疫力，還能避免輕症變重症。研究強調，以下4種維生素和礦物質在體內濃度務必要足夠，此外每天需喝足2000ml的水，並減少飽和脂肪和少鹽少糖。

▍鋅

食物來源：海鮮、堅果

▍維生素A

食物來源：地瓜、胡蘿蔔

▍維生素 C

食物來源：芭樂、奇異果

▍維生素D

曬太陽，食物來源：蛋黃

●飲食掌握2大重點

1、多攝取植物性多酚抗發炎

抗氧化、抗發炎和抗血栓是這次增強保護力的重點，重症表現出嚴重的身體發炎反應和促進血栓形成環境，而多攝取植物性多酚可減輕免疫反應，增加抗氧化及身體防禦力，提高血管反應性，減少組織發炎和細胞浸潤，促進身體健康的代謝和心血管健康。蔬果、全穀雜糧、豆類都有助腸道微生物群調節，加強免疫保護作用，務必每天食用。

推薦蔬菜： 青花菜、萵苣、地瓜葉、胡蘿蔔、番茄

推薦水果 ：芭樂、柑橘、蘋果、奇異果

全穀雜糧 ：燕麥、糙米飯、黑米、地瓜、馬鈴薯

豆類 ：毛豆、黃豆、豆腐、黑豆、鷹嘴豆

2、吃好油幫護心

以單元不飽和脂肪酸作為油脂的主要來源。堅果、特級初榨橄欖油、酪梨等油脂含有單元不飽和脂肪酸、豐富的維生素、礦物質和生物活性植化素成分，幫助促進心臟代謝健康，其中同樣也含有多酚，作為抗氧化和抗發炎發揮核心關鍵作用。建議每天吃一把堅果、烹調用特級初榨橄欖油、酪梨一天2片直接吃，也可以適量食用海鮮。