香港特首唯一候選人李家超昨（4）日青年節與青年代表見面，會後他表示，政府很樂意幫助已出獄的反修例（下稱反送中）青年，他稱曾犯法且已負法律責任者，應給予重返社會的機會。

香港《明報》報導，李家超昨日到西九文化區與近80名青年見面，參加者有運動員、少數民族代表和創業者，但未見泛民派、大學學生會，亦沒有曾參與反送中運動的青年代表出席。

李家超在會後被記者問到，會否幫助已出獄的反送中青年重回社會。他稱對於曾犯事且已負法律責任者，「絕對應該給機會他們重投社會，對社會作出貢獻，這個政府好樂意」，他又稱社會可有不同意見，但可用和平理性方法解決。

至於是否會約見大學學生會代表及曾參與反送中的青年，以了解他們對政府的不滿，以及推出措施爭取支持。李家超回應稱，可在適當時候跟不同人溝通，最重要是有共同意願，共建對香港整體長遠發展最好的社會氛圍，他鼓勵以行動增加大家信任。

報導表示，有大學學生會代表稱昨日未收到邀請而感到失望，並希望下屆政府能體諒學生對社會形勢改變而感躁動不安，以及關注學生組織的存續危機，保障學生自治和學術自由。

此外，協助出獄青年團體「蛻變計劃」創辦人宋陳寶蓮則希望政府帶頭支援出獄的反送中青年，她表示樂見李家超稱願幫助出獄反送中青年，她認為政府應牽頭與民間團體和企業溝通，令更多團體支援青年。她說，不少人仍用「黑暴」等負面標籤形容出獄的反送中青年，她認為應幫助他們全面更生，但她留意到李家超已減少使用相關字眼。