1名女網友在《Dcard》抱怨，為何母親節都只能回婆家過，她又不是婆家養大的，逢年過節都要被綁在婆家，貼文一出引起網友們共鳴，不少網友們將和原PO分享解決的小妙招。

原PO在社群網站《Dcard》寫下，她表示母親節的到來就意味著又要回婆家過節了，原PO覺得只要一接近回婆家的日子，整個人就會變得很煩躁易怒，比生理期還嚴重，她不理解為何結婚後，逢年過節都只能在婆家過，尤其是父親節及母親節，跟老公分開各自回家幫父母慶祝不好嗎？發文抱怨：「我又不是婆家養大的，為什麼節日當天都只能被扣在婆家？」

網友們紛紛留言：「所以你娘家呢？直接不過了嗎」、「勇敢做自己」、「大家母親節都是當天過嗎，分2週不就圓滿了」、「我老公也是要叫我跟他回去，才不要呢，何況疫情這麼嚴重 是想害死誰」、「自己媽媽自己顧」。

也有不少人和原PO分享她們的做法：「我們家是娘家選禮拜六，禮拜日們去婆家」、「我老公都會先問我有想回家，如果說沒有，他才會跟婆家說可以當天過母親節，如果要回娘家，他就會請婆家那邊提前或延後慶祝」、「我們都會提早問雙方的兄弟姐妹，2邊各敲出一個時間，雖然要過兩次，但就是夫妻互相」。