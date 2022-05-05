本季幫助大陸CBA廣州龍獅創下隊史最佳例行賽戰績與拿下隊史季後賽首勝的陳盈駿，5日跟效力天津榮鋼的林庭謙一起召開返台記者會，談到自己上季表現，他謙虛表示，「這應該是我和團隊磨合5年以來最好表現，尤其是在例行賽第一階段，期許自己還可更好。」

「我想自己上季的最大突破，還是在心態上面，」上季獲選CBA年度第二隊的陳盈駿說，「畢竟郭導(廣州總教練郭士強)跟我打同樣位置，有了他的指導，讓我學到更冷靜處理球，那些數據自然發生，我不在意，只感到很幸運擁有這麼好的教練。」

陳盈駿除了強調自己暫時沒有返台打球計畫，卻認為台灣目前擁有兩大職業聯盟這種大環境發展相當正向，也帶給年輕球員目標與更多選擇，不過他看好目前效力PLG新北國王的李愷諺，可以成為下個挑戰CBA的台灣好手，「以他能力與條件絕對有機會。」

先前返台之後，陳盈駿大部分時間都在陪伴親友，甚至跑到新竹山上體驗露營樂趣，不過他也準備開始自主訓練，備戰接下來的中華男籃國際賽事，「2018年雅加達亞運我們沒有歸化球員仍闖4強，這次杭州亞運希望拿出最強陣容，期望6月就可展開集訓。」他也在考慮進行更多公益活動。

「我想今年我和球隊都有很大突破，接下來希望可以放眼衝進例行賽前6或前4，」陳盈駿說，「我現在就是努力在休兵期間補足自己不足之處，我的生涯還很長，今年季後賽讓我感受很深，知道自己必須找到更好的進攻節奏，也找到打法更省力的方式。」