記憶體模組廠威剛(3260)公告第一季獲利季增7.8倍，每股稅後淨利1.82元。威剛4月合併營收29.07億元，月減10.60%、年減19.32%；前4月營收持平。公司表示，第二季營運雖面臨國際疫情、歐洲政治情勢與全球通膨干擾，但看好下半年半導體供貨吃緊態勢舒緩，PC出貨可望逐漸回歸健康狀態，加上公司電動三輪車、電競與工控產品出貨都將在下半年逐步成長，第二季營運可望為全年底部區。

威剛第一季營業收入97.95億元，季減3.81%、年增7.68%。受惠第一季DRAM及NAND Flash現貨價先後走揚助攻，威剛第一季營業毛利15.18億元，季增40.04%、年減12.48%，不但單季毛利率較前季成長近5個百分點達15.5%，本業獲利更呈倍增走勢，營業淨利5.25億元，季增174.72%、年減27.13%，稅前淨利6.53億元，季增112.36%、年減33.41%，稅後淨利4.95億元，季增3.87倍、年減30.05%，歸屬母公司業主淨利4.71億元，季增784%、年減31.15%，以加權平均股本25.8億元計算，稅前EPS達2.53元、每股稅後淨利1.82元，較去年第四季1.21元、0.21元成長，惟較去年同期4.2元、2.94元下滑。

威剛進一步指出，4月營運受到大陸疫情停工、物流運輸與實體通路營運停擺影響，加上烏俄戰爭與通膨牽動歐美地區終端需求，4月合併營收29.07億元，月減10.60%、年減19.32%。雖然目前長三角地區已陸續開始復工，但人力與物流要完全恢復尚需一段時間。

威剛認為，短期內DRAM現貨價仍受大環境變動左右，不過之前缺貨嚴重的電源管理IC及顯示卡目前供貨狀況已見緩解，將有助於PC端供給步入常軌；加上伺服器需求穩健增加、今年下半年5G手機出貨將明顯成長，預期第三季記憶體整體需求將較第二季明顯增溫。

累計威剛今年前4月合併營收為126.68億元，年減0.24%，與去年同期相當；DRAM產品營收貢獻為49.91%，SSD營收比重達30.72%，記憶卡、隨身碟與其他產品比重19.37%。4月DRAM營收占比49.27%，SSD產品貢獻為31.13%，記憶卡、隨身碟與其他產品19.6%。