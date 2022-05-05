明基材(8215)今天召開法說會，董事長陳建志指出，第二季醫療產品部分維持雙位數年增率，隔離膜也維持穩定表現，而偏光片則面臨面板產業的不確定因素挑戰，目前來看，第二季維持審慎樂觀。下半年因為外在經濟環境不確定增多，是否衝擊終端消費市場，是影響下半年營運表現的因素。

明基材第一季營收41.64億元，年增2％，毛利率18％，優於去年同期15％，主要產品組合及經營效率提升，營業淨利2.06億元，年增38％，因為出售閒置舊廠，業外有出售利益，加上匯兌收益等，稅後淨利2.93億元，年增75％，每股盈餘0.91元。

陳建志表示，在偏光片部分，今年面板產業低迷，除了面板跌價，歐洲戰爭等引起原材料上漲以及物流狀況導致費用提升，對偏光片市場帶來烏雲。至於是否下修出貨目標，陳建志認為，偏光片市況沒有預期來的佳，其中筆電狀況較差，監視器平盤，TV略微下修，但偏光片現階段產能接近滿載，預估今年偏光片比重約占整體8成上下，公司也持續朝高附加價值產品目標提升邁進，毛利率逐季上升，目前內部沒有調降出貨目標計畫。

明基材醫療產品以自有品牌的美若康隱形眼鏡、安適康的傷口照護產品，以及醫療包材為主，安適康歐洲地區訂單增加很多，隱形眼鏡在東南亞成長強勁，第一季營收占比10～15％，預期第二季醫療產品仍有兩位數成長。

在電池隔離膜部分，全球經濟環境不佳，但整體電動車發展沒有受到影響，電池隔離膜規畫與先前相同，目前產能為4000萬平方米，蕪湖廠擴充後產能今年第四季達1億平方米，2024年台灣雲科廠新增1.7億平方米產能。今年擴產後電池隔離膜一年完整營收貢獻約9.5億元，今年約貢獻5到7億元。

公司資本支出今年目前維持董事會通過的20億元，若有新投資案或購併案，資本支出金額會往上增加。