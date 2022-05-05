北投大地酒店自即日起到5月31日期間，推出「食在FUN心」一泊二食住房專案，專案售價12,800元，可入住原價近18,000元的山景楓林客房，且為了讓旅客在旅程中安心渡假，直接提供免加價的Room Service，由專人將晚間套餐直接送到房內享用。因應防疫，除了餐點送至客房的住房專案外，館內三間餐廳來客數均降載至50％，每桌間距拉大至1.5公尺以上，多以包廂或梅花座的方式供餐，盡全力提供最舒適安心的用餐環境給每一位貴賓。

「食在FUN心一泊二食」為5月限定的住房專案，平假日均可使用，唯週六須另加價3,000元，每日限量5間。憑專案可享雙人入住山景楓林客房1晚，並贈送價值1200元的House Wine一瓶、Gaia SPA500元折價券，以及翌日早餐兩客，早餐可於餐廳內享用或以盒裝方式帶回房內。本專案最特別的是提供最安心的客房內用餐環境，每房兩客原價1880+10％的西式晚間套餐，可選擇於餐廳現場享用，或選擇免加價的Room Service請專人將豪華餐點直接送至房內慢慢品嚐。若家人同時預定兩間房，晚餐還可將四人安排於獨立包廂內，用最放鬆舒適的心情共享天倫之樂，餐後甜點則免費升級為價值960元的莓好馨意花束蛋糕，由創意十足的喜歡廳西點主廚李建嶔師傅悉心製作，甜而不膩的草莓口味，豐富多變的層次，將是家人歡聚中最完美的收尾。

為防疫，大地酒店特別注重消毒與清潔，除嚴格要求所有員工在工作期間務必戴好口罩，客房房卡、餐飲器具盤和其他相關物品提供時，也絕對會先經過消毒程序，更在所有設施使用後，立即用紫外線燈進行照射消毒。館內餐廳更致力維護用餐環境，奇岩一號中餐廳將所有桌距都拉大至1.5-2公尺的距離，事先訂位的客人則會盡量安排至獨立包廂，喜歡西餐廳更直接將來客數降載至50％，並以包廂或梅花座的方式供餐。館內所有同仁疫苗接種率高達98％，盡全力提供每位貴賓最安心的用餐環境。